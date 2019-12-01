Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Новости Украины:Олегу Сенцову присудили почетное гражданство Парижа.

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

Об этом сообщается на официальной странице Европарламента в Twitter.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал Сенцов во время награждения.

Как сообщает "Новая газета", перед церемонией состоялась встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

"В мэрии Парижа прошла церемония в честь Олега Сенцова, на котором украинский режиссер получил от мэра города Анн Идальго, документы о присвоении звания Почетного гражданина... Режиссеру вручили сертификат о «почетное гражданство»", - говорится в сообщении.

Напомним: еще 24 сентября 2018 года городской совет Парижа проголосовал за присвоение украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданина французской столицы.