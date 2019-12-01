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1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа
1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа

1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа

1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Церковный праздник 1 декабря установлен как дань памяти мучеников Платона и Романа. Они приняли мученическую смерть за веру.

В этот день внимательно наблюдали за природными явлениями, поскольку считалось, что сегодня можно определить, какой будет погода зимой.

В церкви 1 декабря почитается память святых мучеников Романа и Платона, которые пострадали за веру в IV веру. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. В частности, Платон очень часто встречался с язычниками и беседовал с ними для того чтобы обратить в веру. Происходило это во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к приверженцам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.

Кроме того, 1 декабря почитается память святого Романа, принявшего мученическую смерть вместе с отроком Варулом. Происходило это во время гонений, организованных в отношении христиан императором Максимилианом. Сам Роман в это время был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, идущего на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот отказался то сделать и предал проповедника большому количеству пыток. Мимо проходил Варул, который также являлся христианином и не мог остаться в стороне. Тогда его тоже схватили и замучили вместе с Романом.

Интересно, что на Руси мученикам молились для материального благополучия. Поэтому, утром перед началом всякой работы непременно отправлялись в церковь, поскольку верили, что после этого в семье деньги водиться будут.

В это время 1 декабря в поле уже не работали, но крестьяне знали, чем себя занять. Например, были распространены различные ремесла, и в частности, резьба по дереву. Процветала хохлома, дымковская игрушка, резьба по кости. Крестьяне также занимались изготовлением посуды, изразцов, черепицы, причем, использовали для этого особую технику. При изготовлении посуды использовали липу, которая легко полировалась и гнулась. Предки считали, что липа способна защитить человека от нечисти.

Приметы на 1 декабря

Гляди зиму с Платона и Романа, чтобы похвалить ее на Масленицу.

Каков первый день декабря, такова и зима.

Знаменательные события в истории: 2 декабря 2019 года

Если на Романа комар летает по комнате - жди оттепели.

Ворона на Романа по дороге бродит - к теплу.

Месяц в кругу - к погоде: падь (снег) большая будет.

Декабрь все берет и ничего не отдает.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 1 декабря, День Платона и Романа.
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