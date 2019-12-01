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Введение во храм Богородицы в 2019 году: что категорически нельзя делать

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Введение во храм Богородицы в 2019 году: что категорически нельзя делать
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты составили для вас перечень традиций и правил, которые необходимо соблюдать в этот светлый день.

В середине недели, 4 декабря, православный мир отметит Введение во храм Божией Матери. 

Введение во храм традиционно отмечается православными 4 декабря. И текущий, 2019 год не станет исключением из правил. По случаю великого торжества в каждом храме проводят богослужение, после которого верующие смогут принести Богородице свои искренние молитвы. Праздник имеет огромное значение и превозносит роль Божией Матери в событиях, предшествующих Новому Завету и сошествию на землю Спасителя.

Церковные традиции праздника: что принято делать

В этот праздник люди устремляются в храм, многие приводят с собой детей на первую проповедь. В православных храмах на 4 декабря всегда запланировано большое богослужение, прославляющее посещение совсем юной Марией Иерусалимского храма. Вспоминают события того дня: шествие со свечами, встреча священников, Марии и ее близких. Далее по традиции раскрывается смысл, значение и цель введения во храм будущей Божией Матери. Оказавшись в соборе, Мария воспитывалась в непорочности, дабы примирить человечество с Богом.

После службы принято молиться за детей, семейное счастье и мир. Молитвы непременно будут услышаны. Что касается молитвенных текстов, церковь не обязывает читать какую-то конкретную молитву; единственное, что требуется от молящегося, — искренность и горячее намерение обратиться к Божией Матери. Священнослужители советуют посетить церковь, как когда-то Дева Мария, войти в храм Божий за божественной благодатью.

Обратиться к Божией Матери можно и дома, перед иконой. Празднество Введения во храм отмечается в середине недели, и не у каждого есть возможность отречься от мирских дел, но если ваше сердце искренне стремится к чистоте помыслов, Богородица не оставит это незамеченным.

Запреты церкви: что делать нельзя

Поскольку это великий праздник, служители церкви советуют отложить тяжелую работу и устремить свои мысли к Господу, отведя под молитвы и размышления большую часть свободного времени. Непозволительно провести такой особенный день в спешке, суете и рутинных хлопотах.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: история и традиции

Запрещено отказывать в помощи и игнорировать проблемы ближних. По доброте нашей воздается нам, и об этом необходимо помнить всегда, не только 4 декабря.

Введение попадает на пост, а значит, праздничный стол должен быть скромным, без излишеств. Зато в честь праздника можно выпить немного вина и приготовить рыбные блюда. Обычно на 4 декабря хозяйки пекут пироги с ягодами.

Если вы отмечаете церковные праздники, будьте открыты душой перед Господом. Помолитесь Богородице и попросите ее об искуплении грехов, а также поблагодарите Небесную заступницу за поддержку.

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Праздник, Церковь, Обычаи, Традиции, Церковный праздник, Введение во храм Богородицы в 2019 году, Введение во храм Богородицы.
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