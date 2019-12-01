Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы

Новости Украины:В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах в понедельник ожидается сильный снег.

Сегодня в Украине ожидается спокойная погода с температурой, близкой к климатической норме, а в начале новой недели ожидается выпадение снега и даже образование снежного покрова.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью, утром в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков.

Карта осадков 1 декабря

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Карта ветров 1 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1…+3, переменная облачность

Львов – 0…+2, переменная облачность

Ивано-Франковск – -1…+1, переменная облачность

Тернополь – -1…+1, переменная облачность

Черновцы – 0…+2, переменная облачность

Хмельницкий – -1…+1, переменная облачность

Луцк – -1…+1, переменная облачность

Ровно – -1…+1, переменная облачность

Житомир – +1…+3, переменная облачность

Винница – +2…+4, переменная облачность

Одесса – +3…+5, переменная облачность

Николаев – +3…+5, переменная облачность

Херсон – +3…+5, переменная облачность

Симферополь – +4…+6, переменная облачность

Кропивницкий – +1…+3, переменная облачность

Черкассы – 0…+2, переменная облачность

Чернигов – 0…+2, переменная облачность

Сумы – 0…+2, переменная облачность

Полтава – 0…+2, переменная облачность

Днепр – +1…+3, переменная облачность

Запорожье – +1…+3, переменная облачность

Донецк – +1…+3, переменная облачность

Луганск – 0…+2, переменная облачность

Харьков – 0…+2, переменная облачность

Киев – -1…+1, переменная облачность

Погода 1 декабря

В Киеве - ночью, утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была 13° тепла в 1898 году, самая низкая ночью -17,7° мороза в 1915 году.

Погода 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, на территории Украины без существенных осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах и Закарпатье значительный снег.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.

В Киеве 2 декабря также без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза; днем около 0°.

Народный прогноз погоды

Каков первый день декабря, такова и зима.

Если на Романа комар летает по комнате — жди оттепели.

Ворона на Романа по дороге бродит — к теплу.

Месяц в кругу — к погоде: падь (снег) большая будет.

Декабрь все берет и ничего не отдает