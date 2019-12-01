Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы

Сегодня в Украине ожидается спокойная погода с температурой, близкой к климатической норме, а в начале новой недели ожидается выпадение снега и даже образование снежного покрова.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью, утром в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков.
Карта осадков 1 декабря
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Карта ветров 1 декабря
Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1…+3, переменная облачность
Львов – 0…+2, переменная облачность
Ивано-Франковск – -1…+1, переменная облачность
Тернополь – -1…+1, переменная облачность
Черновцы – 0…+2, переменная облачность
Хмельницкий – -1…+1, переменная облачность
Луцк – -1…+1, переменная облачность
Ровно – -1…+1, переменная облачность
Житомир – +1…+3, переменная облачность
Винница – +2…+4, переменная облачность
Одесса – +3…+5, переменная облачность
Николаев – +3…+5, переменная облачность
Херсон – +3…+5, переменная облачность
Симферополь – +4…+6, переменная облачность
Кропивницкий – +1…+3, переменная облачность
Черкассы – 0…+2, переменная облачность
Чернигов – 0…+2, переменная облачность
Сумы – 0…+2, переменная облачность
Полтава – 0…+2, переменная облачность
Днепр – +1…+3, переменная облачность
Запорожье – +1…+3, переменная облачность
Донецк – +1…+3, переменная облачность
Луганск – 0…+2, переменная облачность
Харьков – 0…+2, переменная облачность
Киев – -1…+1, переменная облачность
Погода 1 декабря
В Киеве - ночью, утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была 13° тепла в 1898 году, самая низкая ночью -17,7° мороза в 1915 году.
Погода 2 декабря
В понедельник, 2 декабря, на территории Украины без существенных осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах и Закарпатье значительный снег.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.
В Киеве 2 декабря также без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5° мороза; днем около 0°.
Народный прогноз погоды
Каков первый день декабря, такова и зима.
Если на Романа комар летает по комнате — жди оттепели.
Ворона на Романа по дороге бродит — к теплу.
Месяц в кругу — к погоде: падь (снег) большая будет.
Декабрь все берет и ничего не отдает