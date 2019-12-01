Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы

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08:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах в понедельник ожидается сильный снег.

Сегодня в Украине ожидается спокойная погода с температурой, близкой к климатической норме, а в начале новой недели ожидается выпадение снега и даже образование снежного покрова.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью, утром в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в южной части небольшой дождь, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков.

Карта осадков 1 декабря

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Карта ветров 1 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +1…+3, переменная облачность

  • Львов – 0…+2, переменная облачность

  • Ивано-Франковск – -1…+1, переменная облачность

  • Тернополь – -1…+1, переменная облачность

  • Черновцы – 0…+2, переменная облачность

  • Хмельницкий – -1…+1, переменная облачность

  • Луцк – -1…+1, переменная облачность

  • Ровно – -1…+1, переменная облачность

  • Житомир – +1…+3, переменная облачность

  • Винница – +2…+4, переменная облачность

  • Одесса – +3…+5, переменная облачность

  • Николаев – +3…+5, переменная облачность

  • Херсон – +3…+5, переменная облачность

  • Симферополь – +4…+6, переменная облачность

  • Кропивницкий – +1…+3, переменная облачность

  • Черкассы – 0…+2, переменная облачность

  • Чернигов – 0…+2, переменная облачность

  • Сумы – 0…+2, переменная облачность

  • Полтава – 0…+2, переменная облачность

  • Днепр – +1…+3, переменная облачность

  • Запорожье – +1…+3, переменная облачность

  • Донецк – +1…+3, переменная облачность

  • Луганск – 0…+2, переменная облачность

  • Харьков – 0…+2, переменная облачность

  • Киев – -1…+1, переменная облачность

Погода 1 декабря

В Киеве - ночью, утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была 13° тепла в 1898 году, самая низкая ночью -17,7° мороза в 1915 году.

Погода 2 декабря 

В понедельник, 2 декабря, на территории Украины без существенных осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах и Закарпатье значительный снег.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.

В Киеве 2 декабря также без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза; днем около 0°.

1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа

Народный прогноз погоды 

Каков первый день декабря, такова и зима.

Если на Романа комар летает по комнате — жди оттепели.

Ворона на Романа по дороге бродит — к теплу.

Месяц в кругу — к погоде: падь (снег) большая будет.

Декабрь все берет и ничего не отдает

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Ноябрь, Туман, Декабрь, Прогноз погоды, Погода 1 декабря.
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