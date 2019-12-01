Обряды и заговоры на 1 декабря 2019: как избавится от проблем и привлечь удачу

Новости Украины:Каждый человек, который проведет обряды в это время, получит шанс изменить жизнь к лучшему.

Начало декабря, а именно 1 число месяца, благоприятно для избавления от проблем и привлечения удачи.

Зима — волшебное время, когда сбываются любые мечты. Испокон веков люди готовились к этому сезону загодя, а когда приходил декабрь, начинали проводить специальные обряды. Считается, что в первый зимний день можно начать новую жизнь и развернуть свою судьбу в лучшую сторону. Если вы хотите привлечь удачу и избавиться от проблем, воспользуйтесь лучшими обрядами от экспертов.

Обряд на привлечение удачи

Этот обряд желательно провести в ночь с ноября на декабрь. Большую эффективность он имеет именно в темное время суток. В полночь нужно написать на бумаге свои цели и планы, которые вы мечтаете осуществить в ближайшее время. 9 раз произнесите магические слова: "Как много снега с небес упадет, так много удачи в декабре меня ждет". Заверните бумагу в несколько раз и спрячьте в любом тайнике около дома.

Спустя 3 дня вернитесь к тайнику и найдите свой список желаний. Если он окажется на месте, значит, удача уже улыбнулась вам и совсем скоро задуманное воплотится в жизнь. Если бумага затерялась, порвалась или сильно отсырела, обратите внимание на свои цели и надежды: многие из них нуждаются в дополнительном анализе. Возможно, нужно сменить направление.

Обряд на избавление от проблем

Этот обряд действует комплексно, помогая вырываться из нищеты и полосы неудач. Для обряда понадобится веточка ели с инеем. 1 декабря положите ее в стеклянную банку и принесите в дом. Произнесите действенный заговор над веточкой ели: "Как иней от тепла тает, так все проблемы тают, исчезают, растворяются. От еловой ветки мне удачи прибавится. Не пристанут ко мне неприятности, отныне мне счастливым быть и о всех проблемах позабыть".

После заговора нужно сбить иней, если он останется, а затем поставить еловую веточку на видное место, желательно на верхнюю полку. Еловый талисман, который хранится дома, защищает человека от невзгод. Кроме того, ель обладает мощной энергетикой, которую она распространяет на всех членов семьи, даря им удачу, силы и вдохновение. Когда еловая веточка отстоит свое, обряд можно повторить.

Чтобы декабрь принес лучшее, вы можете воспользоваться не только обрядами, но и советами астрологического прогноза. Постарайтесь провести этот месяц в приятных хлопотах по завершению дел и приготовлению к празднику, чтобы начать новый год счастливыми.