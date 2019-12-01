В Украине отмечают годовщину референдума за Независимость

Новости Украины:Украина отмечает 28-ю годовщину проведения референдума за Независимость.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой, за который тогда проголосовали 346 народных депутатов.

90,92% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". Не было ни одного региона, ни одного населенного пункта, где идея независимости Украины не нашла бы поддержки большинства граждан.

В частности, в Крыму за независимость проголосовали 54,19% граждан, в Севастополе - 57,07%, в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях жить в собственном государстве хотели бы более 80% граждан. В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях "за" проголосовали более 95% граждан.

2 декабря 1991 года независимость Украины признали Польша и Канада, 4 декабря – Литва и Латвия.

Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами Президента Украины, им стал Леонид Кравчук.