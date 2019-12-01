Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 2 декабря

Новости Украины:2 декабря вспоминают святого Авдея. Его просили помочь в хозяйственных делах.

Завтра Православная церковь почитает память пророка Авдия, который был родом из села Вифарама, расположенного недалеко от Сихема. Его имя в переводе с еврейского означает "слуга Господа". Он был домоправителем у царя Израиля Ахава. С юности отличался богобоязненностью. Несмотря на разврат, происходящий вокруг, пророк вёл праведный образ жизни. Когда супруга правителя организовала гонения на христиан, Авдий им всячески содействовал: помогал укрыться в пещерах, навещал в темницах.

В период, когда большинство жителей Израиля отказались от веры и начали поклоняться языческим божествам, он втайне служил Единому Истинному Богу. Он оставил царскую службу и направился за пророком Илиею Фесвитянином. Вскоре и сам обрёл дар предсказания.

Авдий в своих пророчествах предрекал гибель Едома и спасение на Сионе. Его книга – самое маленькое произведение библейской письменности, состоит всего из одной главы. Написана она во времена первого разгрома еврейского царствования.

После смерти Авдия похоронили в Самарии, где покоились останки его предков. Жил и пророчествовал он в конце X-начале IX века до нашей эры.

Традиции и обычаи дня

В народе верили, что Авдий – покровитель домашнего хозяйства и семейного счастья. Поэтому его и прозвали Авдей Радетель.

2 декабря не рекомендовали без надобности выходить из дому. Считалось, что в этот день на улице нечисть лютует. Поэтому крестьяне предпочитали на Авдия сидеть возле печи, пить травяной отвар с медом и разговаривать. Напиток из трав и мёд, по мнению наших предков, отлично защищает от простудных заболеваний.

В этот день наши предки изгоняли нечисть. Для этого хозяин дома должен был простучать топором все оконные рамы и косяки, прогоняя таким образам из жилища нечистую силу, которая с приходом холодов пытается спрятаться в домах.

Сны, приснившиеся в ночь на 2 декабря, стоит запомнить. Они редко сбываются, но при расшифровке предскажут события ближайшего будущего.