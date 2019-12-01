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Перерасчет пенсий: кому будут платить больше

Перерасчет пенсий: кому будут платить больше
10:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:С сегодняшнего дня увеличивается минимальная пенсия.

Сегодня, 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум по всем категориям. Таким образом, станет выше и минимальная пенсия, которая напрямую от него зависит.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении на их станице в Facebook.

Данная норма предусматривается законом о госбюджете на текущий год.

Таким образом, лица, которые утратили трудоспособность будут получать на 74 грн, то есть минимальная пенсия составит 1638 грн.

Повышение пенсий, новые права и купюры: чего украинцам ожидать в декабре

В тоже время, максимальная пенсия в Украина поднялась на 740 грн и составляет 16 380 грн.

В Пенсионном фонде подчеркивают, пенсионерам нет нужды обращаться в их органы, ведь перерасчет осуществляется в автоматическом режиме.

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Все по теме:

ПФУ, Пенсия, Пенсионный Фонд Украины, Минимальная пенсия, Перерасчет пенсий.
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