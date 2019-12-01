Всемирный день борьбы со СПИДом: история и статистика заболеваний

Новости Украины:Сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

День провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году; отмечается при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН.

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита - это конечная стадия инфекционного заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот вирус поражает специальные клетки крови (лимфоциты), которые отвечают за защиту организма человека от различных микробов и опухолей, и постепенно убивает эти клетки. Иммунитет организма медленно, в течение многих месяцев и лет, снижается, и это приводит к возникновению различных заболеваний, прежде всего инфекционных, поражающие легкие, органы пищеварения, кожу, нервную систему и др.

СПИД впервые обнаружен в США в 80-х годах. За несколько лет распространение СПИДа приобрело характер всемирной эпидемии, охватившей население практически всех стран. По данным ВОЗ, с начала мировой эпидемии эта болезнь унесла жизни более 32 миллионов человек.

В Украине, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, с 1987 года официально зарегистрированы 341 084 случая ВИЧ-инфекции среди граждан, в частности 114 487 случаев заболевания СПИДом и 49 751 случай смерти от заболеваний, обусловленных СПИДом. Наиболее проблемными с точки зрения ВИЧ-инфекции регионами являются Одесская, Днепропетровская, Николаевская, Киевская и Черниговская области, а также г. Киев.