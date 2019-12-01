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Денежный лунный календарь на декабрь 2019 года

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Денежный лунный календарь на декабрь 2019 года
15:11 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Лунный календарь подскажет, как энергетика Луны повлияет на финансовую сферу и чего ждать от каждого дня в декабре 2019 года.

Деньги для многих являются источником счастья, что неудивительно, ведь они дарят спокойствие и уверенность. 

Луна постоянно меняет свое положение, переходит из одной фазы в другую. Это приводит к тому, что в определенные дни нам сопутствует удача, а в некоторые появляются трудности. Старайтесь относиться к советам астрологов внимательно. Если что-то пойдет не так, на помощь придут сильные заговоры на удачу.

1, 2 декабря: последний месяц этого года начнется с позитивной ноты, потому что растущая Луна окажется в тандеме со стихией Воздуха. Пребывание ночного светила в Знаке Водолея означает, что начать декабрь можно с крупных покупок, походов по магазинам и творческой работы, которая окажется достаточно плодотворной.

3, 4 и 5 декабря: в эти три дня лучше тратить день осторожнее. Не стоит покупать то, что не было запланировано вами ранее. Эти три дня пройдут под эгидой Рыб, поэтому легкомыслие в отношении денег будет грубой ошибкой. Не стоит также давать взаймы и оформлять кредиты. Это приведет к большим проблемам.

6, 7 декабря: рост Луны продолжится в Овне. Два дня идеально подходят для заключения сделок, продажи старых вещей и приобретения новых. Деньги любят уверенных в себе людей, поэтому им повезет больше всего.

8, 9, 10 декабря: пока растущая Луна в Знаке Тельца, астрологи советуют купить подарки близким. Это идеальные дни для сюрпризов, новогодних приготовлений. Также эти дни подходят для творческой детальности и нестандартных решений в работе и бизнесе. Финансовый успех будет сопутствовать хладнокровным и спокойным людям.

11, 12 декабря: 11 число — последний день роста Луны в Знаке Близнецов. Стихия Воздуха поможет вам договориться с начальством о повышении зарплаты, смене задач, улучшении условий. Главное — подкреплять свои слова фактами. В такие дни богаче становятся люди, которые умеют убеждать, так что развивайте красноречие. 12 число — Полнолуние в том же Знаке. Это достаточно опасный день, в который любые незапланированные траты могут привести к появлению больших проблем.

13, 14 декабря: первые дни убывающей Луны пройдут под сильным влиянием созвездия Рака. Это значит, что эти два дня лучше посвятить семье. Можно потратить определенную сумму на решение насущных домашних вопросов: например, на ремонт. Очень позитивно на процессе заработков скажется домашний порядок.

15, 16 декабря: убывание Луны во Льве — это дни тотального диссонанса. Лучше на время забыть о покупках. Панацеей от проблем будет умеренный труд, а самым большим финансовым врагом для людей станет неуверенность.

17, 18 и 19 декабря: три идеальных дня для финансовой активности. Луна в Деве в фазе убывания — это источник удачи для всех, кто умеет и хочет работать не покладая рук. Это время ответственных, честных и трудолюбивых людей. В такие дни полезно доверять интуиции.

20, 21 декабря: убывающая Луна в Весах — дисгармоничный союз. В такие дни все валится из рук, дела срываются. Астрологи рекомендуют как можно меньше общаться с конфликтными и грубыми людьми. Это спасет вас от ссор и скандалов, а на работе они всегда являются лишними, так как снижают продуктивность.

22, 23 декабря: стихия Воды, представленная Скорпионом, отлично сочетается с энергией убывающей Луны. В такие дни можно смело тратить деньги на отдых, развлечения, походы в рестораны, кафе, кинотеатры. Можно отправиться по магазинам, обновить гардероб.

Обряды и заговоры на 1 декабря 2019: как избавится от проблем и привлечь удачу
Обряды и заговоры на 1 декабря 2019: как избавится от проблем и привлечь удачуЧитать полностью

24, 25 декабря: Стрелец и убывающая Луна — не лучший тандем, но в целом он способен помочь в привлечении денежной удачи. Самое главное в эти два дня — не плыть по течению, а пытаться менять свою жизнь, стремиться к успеху в работе и финансовых делах. Есть шанс устроить очень выгодную сделку.

26, 27 декабря: 26 число — Новолуние в Козероге. Это хороший день для неотложных или тщательно спланированных покупок. Астрологи рекомендуют не рисковать и не тратить деньги попусту. 27 число — первый день роста Луны в том же Знаке. Это неблагоприятное время для финансовой активности.

28, 29, 30 декабря: благоприятные три дня, которые хорошо подойдут для новогодних приготовлений, пройдут под Знаком Водолея. Это идеальное время для денежных трат, покупки дорогостоящих вещей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в эти дни приобрести подарки для родственников и друзей.

31 декабря: последний день 2019 года пройдет под эгидой Рыб. Это созвездие не лучшим образом влияет на способность правильно тратить и зарабатывать деньги. Именно поэтому 31 числа лучше воздержаться от ненужных трат.

Существует три способа избавиться от финансовых проблем. Деньги любят старательных и предусмотрительных людей, так что не унывайте и не позволяйте негативным мыслям сбивать вас с пути.

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Деньги, Декабрь, Лунный календарь, декабрь 2019, Денежный лунный календарь.
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