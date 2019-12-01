Украинцы застряли на паспортном контроле в берлинском аэропорту

Новости Украины:Почти 50 украинцев не смогли вылететь из Берлина.

Почти полсотни граждан Украины в воскресенье, 1 декабря, не смогли вылететь из берлинского аэропорта Шенефельд за большие очереди на паспортном контроле.

Об этом сообщили в консульском отделе Посольства Украины в ФРГ.

Это, в частности, пассажиры трех рейсов - "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

«Пассажиры начали звонить в посольство, рассказывать, что в общей сложности 49 граждан не попали на рейсы, несмотря на то, что приехали за два часа до вылета», - сообщили в консульском отделе.

Диппредставительство немедленно связалось с полицией аэропорта, которая подтвердила факты вылета нескольких рейсов в определенный промежуток времени в воскресенье без части пассажиров, которые приобрели билеты. Речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

Руководство аэропорта утверждает, что пассажиры поздно пришли на посадку из-за опоздания на паспортном пограничном контроле.

Авиакомпании приняли решение не ждать пассажиров, поскольку это грозит им большими штрафами, лоукостеры должны четко соблюдать график. В случае нарушения этого требования авиакомпаниям могут вообще запретить полеты с этого аэропорта.

Сейчас перевозчики пытаются решить вопрос отправки пассажиров другими маршрутами или в другой день.

В свою очередь руководство Шенефельд и дипломаты советуют пассажирам прибывать в аэропорт заранее, ведь прибытие за два часа до вылета не всегда позволяет пройти паспортный контроль. Усиление мер безопасности, а также большая плотность рейсов значительно увеличивает время прохождения на посадку.