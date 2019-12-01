Резкое ухудшение погоды: синоптики предупредили украинцев

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине ожидается непогода.

Завтра, в понедельник западную территорию Украины накроет непогода, остальные регионы - без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

На Виннитчине, Житомирщине и западных областях стоит ожидать ухудшения погодных условий. В этих регионах выпадет мокрый снег, на дорогах ожидается гололед. Особенно накроет снегом регион Карпат.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Погода 2 декабря

Ночью температура опустится др 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем минус 2-7°.

В Киеве и области - существенные осадки не прогнозируются; температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём около 0°.

Погода 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, погода еще больше испортится: снег и дождь "перекочует" на южную, центральную и северную части страны. Днем на Востоке местами значительные осадки, а на Правобережье - небольшие. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, метели.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на юге около 0°; днём в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киеве - сложные погодные условия: ночью снег, местами значительный, днём небольшие осадки; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём 0-2° мороза.