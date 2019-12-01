Годовщина референдума о независимости: Гончарук призвал украинцев держаться вместе

Новости Украины:Гончарук, поздравляя с 28-летием Референдума, призвал украинцев держаться вместе.

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной Референдума за независимость и призвал поддерживать друг друга.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, 1 декабря, Украина отмечает важную дату в истории - 28-ю годовщину проведения Референдума за независимость. Всего за один день более 90% граждан Украины подтвердили свое желание жить в независимом государстве. Мы должны всегда держаться вместе, поддерживать друг друга. Только так наше государство будет оставаться свободным и сильным", - написал Гончарук.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум по вопросу независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой, за который тогда проголосовали 346 народных депутатов.

90,92% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Не было ни одного региона, ни одного населенного пункта, где идея независимости Украины не нашла бы поддержки большинства граждан. В частности, в Крыму за независимость проголосовали 54,19% граждан, в Севастополе - 57,07%, в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях жить в своем государстве хотели бы более 80% граждан. В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях проголосовали "за" более 95% граждан.

2 декабря 1991 года независимость Украины признали Польша и Канада, 4 декабря - Литва и Латвия.

Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами Президента Украины, им стал Леонид Кравчук.