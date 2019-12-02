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Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметы

Праздник Введения во храм Богородицы: народные традиции и приметы
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Введение во храм — это очень важный праздничный день для христианского мира.

Это день встречи Девы Марии с храмом Божиим, день, когда она стала на шаг ближе к своему предназначению — быть Матерью не только Христу, но и всем нам.

Введение во храм Богородицы принято отмечать 4 декабря. Чтобы это празднество принесло благополучие, люди издавна старались чтить церковные и народные традиции. О них мы вспоминаем и в 2019 году, стараясь сохранить все лучшее и доброе в наших сердцах.

Первое, что нужно сделать, чтобы соблюсти все правила, — собственно, узнать больше о Введении во храм, познакомиться с историей праздника и его смыслом. Иначе даже если в этот день выдержать строгий пост или помолиться в церкви, общий смысл празднества ускользнет. О празднике можно поговорить с близкими или родными, но не навязывая ценности, а лишь приобщая к ним. Тогда вы сделаете доброе дело.

Не стоит забывать о молитвах. Есть особые молитвы, посвященные этому дню, а те, кто только идет к вере, могут прочесть "Богородице Дево, радуйся". Это основная молитва Деве Марии.

Традиция всех религиозных праздников, не только в 2019 году, но и всегда — отвести время под работу над душой. Иногда над этим действительно важно потрудиться, постараться выдержать день без зависти или злорадства. Такой опыт будет очень важным для будущего и принесет мир и благополучие в ваше сердце.

Введение во храм Богородицы в 2019 году: что категорически нельзя делать
Введение во храм Богородицы в 2019 году: что категорически нельзя делатьЧитать полностью

Введение во храм — праздник, который выпадает на пост. Традиции предписывают в этот день отказаться от многих блюд. Конечно, если вы болеете, вынашиваете ребенка или имеете другой повод не соблюдать постное меню, нельзя лишать себя необходимых вам продуктов питания. В идее поста плотское ограничение — это не цель, а средство достичь духовного очищения.

На Введение полезно заниматься помощью всем, кто в ней нуждается. Это день благих дел и поступков. Можно помогать детским домам, приютам для бездомных животных, благотворительным организациям. Важно делать это искренне и не хвалясь затем своими действиями.

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Традиции, Общество, Приметы, Иконы, Праздник Введения во храм Богородицы, Введения во храм Богородицы 2019.
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