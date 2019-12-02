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2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля
2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля

2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля

2 декабря - приметы и обряды в день Авдея-радетеля
08:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня Православная церковь почитает память пророка Авдия, который был родом из села Вифарама, расположенного недалеко от Сихема.

Традиции 2 декабря

Святой покровитель этого дня отвечал за хозяйство и мир в доме. Для того чтобы всякая нечисть не пробралась в дом, надо было взять топор и постучать его обухом по всем косякам, дверным и оконным рамам. Нечистой силой в народном представлении считалась самая разнообразная таинственная сила, которая может проявляться везде и всегда, вредить и приносить пользу. Это собирательное название всех леших, водяных, русалок, домовых, чертей, полевых, бесов - эти существа имеют вполне определенный облик и особые привычки - и духов, которые их не имеют: бука, блазна, млилко, памха и т. д.

К этим существам присоединяются и покойники, наделенные сверхъестественными способностями. Определение "нечистый" в этом выражении означает и буквально "грязный", и "нечеловеческий", и "грозящий опасностью", и "лишенный святости". Кроме того, понятие "нечистоты" могло быть приложено и к человеку в ситуации открытости опасным, необыденным явлениям: нечистота роженицы, ребенка до крещения, покойника.

Кроме крестного знамения, молитв, молебнов, святой воды, от нечистой силы ограждали заговоры, действенным средством считалось троекратное чтение апокрифа "Сон Богородицы". Полагали, что нечистая сила не переносит запаха лука и чеснока, а также чертополоха, плакун-травы, трав петров крест, адамова голова, одолень-трава и т. д. Но несмотря на все эти предосторожности, нечистая сила по­стоянно присутствует в доме и может в любой момент попасть в оставленную непокрытой посуду, в зевающий рот. Считалось, что нечистый дух, черт, всегда сопровождает человека, находясь за левым плечом, а ангел-хранитель - за правым. В этот день опасались выходить на улицу, поскольку боялись принести в дом болезнь, которую можно подхватить с метели, ветра или снегопада.

Народные приметы и поверья

Если снег идёт и сильный ветер дует, то зима будет холодной, а весна – поздней.

Если много снега выпало, а на улице лежат глубокие сугробы, то урожай в следующем году будет хороший.

Знаменательные события в истории: 2 декабря 2019 года

Если небо ясное, то грядут морозы.

Если день хмурый, то скоро потеплеет.

Скотина бодается – к метели.

Если ветер изменил направление, то погода скоро испортится.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 2 декабря, День Авдея-радетеля.
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