Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине

Новости Украины:В ЕС заверили, что следят за ситуацией со свободой СМИ в Украине.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отмечает, что Европейский Союз внимательно следит за ситуацией со свободой слова в Украине, сообщается на официальном сайте партии "Европейская солидарность" в понедельник.

"Европейский Союз будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине и поднимать этот вопрос перед украинской властью", - заверил Юнкер в своем письме лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Петру Порошенко

В ответ на беспокойство пятого президента Украины о давлении, оказываемом на телеканал "Прямой", президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз придает большое значение защите свободы СМИ и свободы выражения; ценностям, которые составляют фундамент любой демократической страны.

В канун передачи полномочий новому составу Еврокомиссии Юнкер выразил благодарность Порошенко за плодотворное сотрудничество и подтвердил важность продолжения курса Украины на политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.