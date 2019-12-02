В департамент ГПУ по военным преступлениям назначен руководитель

Новости Украины:Рябошапка назначил главу департамента ГПУ по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Соответствующий приказ был подписан в понедельник, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ожидается, что департамент будет работать надо более чем 200 уголовными производствами, в том числе касательно глобальных и резонансных преступлений, в частности, Иловайска и Дебальцевской трагедии, крушения самолета рейса МН17, захвата АР Крым, "дела моряков", системных пыток и убийств пленных украинских военнослужащих и гражданских и других. Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебными расследованиями, которые проводят СБУ и Национальная полиция.

Новоназначенный глава департамента Рудь ранее возглавлял управление процессуального руководства в уголовных производствах Главной военной прокуратуры.