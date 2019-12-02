Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд

В департамент ГПУ по военным преступлениям назначен руководитель

В департамент ГПУ по военным преступлениям назначен руководитель
18:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Рябошапка назначил главу департамента ГПУ по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Соответствующий приказ был подписан в понедельник, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ожидается, что департамент будет работать надо более чем 200 уголовными производствами, в том числе касательно глобальных и резонансных преступлений, в частности, Иловайска и Дебальцевской трагедии, крушения самолета рейса МН17, захвата АР Крым, "дела моряков", системных пыток и убийств пленных украинских военнослужащих и гражданских и других. Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебными расследованиями, которые проводят СБУ и Национальная полиция.

В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Майдана

Новоназначенный глава департамента Рудь ранее возглавлял управление процессуального руководства в уголовных производствах Главной военной прокуратуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Руслан Рябошапка, Юрий Рудь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
04 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Япония купит остров для ВВС США
Япония купит остров для ВВС США
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь