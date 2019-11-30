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В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Майдана

В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Майдана
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: соцсети

Новости Украины:Генеральная прокуратура заявляет, что в делах Евромайдана признали виновными 59 человек.

В делах по Евромайдану признали виновными 59 человек. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Радио Свобода.

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователям, 20 прокурорам и 23 судьям.

Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, в отношении 46 из них вынесены обвинительные акты", – заявили в Генеральной прокуратуре.

За первые 9 месяцев 2019-го управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе должностным лицам, руководителям правоохранительных органов.

Еще 11 человек являются обвиняемыми, их дела направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту

На протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4 100 эпизодов совершения уголовных правонарушений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи управления направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них вынес обвинительные приговоры. Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что Верховная Рада Украины 3 декабря должна рассмотреть изменения в закон о Государственном бюро расследований относительно продолжения расследования дел Майдана.

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ГПУ, Генпрокуратура, Прокуроры, Евромайдан, Революция Достоинства.
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