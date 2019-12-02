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Понедельник, 02.12.2019
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
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Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет

Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
22:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В России, в которой проживает 2 миллиона украинцев, нет ни единой украиноязычной школы.

В Российской Федерации нет ни одной школы с украинским языком обучения, хотя в стране, по официальным данным, проживает 2 млн украинцев.

Об этом заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств.

"Что говорить о самой РФ, где только по официальным данным проживает почти 2 млн украинцев Постоянного представительства Украины, однако нет ни одной школы с украинским языком обучения", - заявил украинский чиновник.

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Представитель Украины выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированной Российской Федерацией АР Крым и Севастополь. В частности, он указал на то, что после оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 150 раз, и формально на полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.

Как сообщалось, 28-29 ноября в Женеве состоялась 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств. Его главной темой было "Образование, язык и права человека меньшинств".

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На форум прибыл незаконно избранный в Госдуму России от оккупированного Крыма коллаборационист Руслан Бальбек. В этой связи Украина сделала ряд шагов для предупреждения руководства форума о нелегитимности участия представителей оккупационных властей Крыма и их приспешников.

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Россия, ООН, Национальные меньшинства, Юрий Кононенко.
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