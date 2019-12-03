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Звиробий снова вызовут в Госбюро расследований

Звиробий снова вызовут в Госбюро расследований
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Несмотря на то, что Марусю Звиробий 2 декабря вызвали на допрос, она на нем не была.

Участницу АТО и волонтера Марусю Звиробий повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает Громадское со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

По словам Ивановой, несмотря на то, что Звиробий 2 декабря вызвали на допрос, она на нем не была.

«Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос к следователю не пришла... Она была вызвана для проведения следственных действий», - отметила пресс-секретарь ГБР.

Иванова добавила, что на допрос подозреваемую вызовут повторно, но когда именно - не уточнила.

Как сообщалось, следователи ГБР и спецназовцы СБУ провели обыск в доме участника АТО и волонтера Маруси Звиробий (Елена Биленькая).

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Она вместе с народным депутатом Софией Федыной являются фигурантами дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес Президента. Речь идет о совместном видеообращении Звиробий и Федыны, которое они записали 26 октября.

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Все по теме:

Расследование, Допрос, Участники АТО, Госбюро, Анжелика Иванова, Маруся Звиробий.
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