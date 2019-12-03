3 декабря - приметы и обряды в день Прокла

Новости Украины:Православная церковь в этот день чтит память аскета и христианского подвижника VIII-IX ст. – Григория Декаполита, рождённого в г. Иринополь в бедной семье.

Традиции 3 декабря

Считалось, что с этого дня устанавливается зимний санный путь, и об установлении его просили святого Прокла.

На Прокла всякую нечисть под землей проклинают, чтобы наружу не выходила. Между тем нечистая сила всеми силами стремится проникнуть в жилое помещение, причем преимущественно ночью, когда все спят. В это время она пробирается в избу по трубе или через другое отверстие, которое оставили открытым и не оградили крестом. Поэтому, ложась спать, ограждают крестом все душники - вентиляционные отверстия - и трубы дома, а посуду, оставленную с водой, прикрывают палочками или лучинками, сложенными крестообразно или даже просто палочкой.

При этом произносят такие заговорные слова: "Крест-хранитель, Спас Спаситель, Крест - церкви красота, Крест - Богу похвала, Крест - дьяволу язва, сатане - пуля. Проклятый сатана, отшатнись от меня, есть у меня рука Спаса и Богородицын Крест! Аминь, аминь, аминь". Но нечистая сила, обитающая в избе, может не только вредить, но и следить за поведением людей, направлять их. Все знают, что надо мыть руки перед едой.

В народе считается, что с тем, кто не вымыл руки, за столом будет сидеть сам нечистый. Если же воды поблизости нет, надо обязательно подуть на руки, чтобы согнать с них нечистых духов. Считается также, что с тем, кто, не перекрестясь, садится за еду, ест и пьет нечистая сила; качать ногами за столом считается грехом, поскольку человек таким образом призывает нечистого; лишняя ложка на столе - ложка нечистого. Во время еды нечистая сила, по народным представлениям, находится под полатями, но если кто-нибудь из присутствующих за столом будет ругать кого-то или сквер­нословить, то нечистые подходят к столу, плюют в блюдо и подменивают хлеб на свой - неблагословленный. Если за столом шумно, то около него стоят бесы, кото­рые тоже едят хлеб, в полночь есть - нечистого кормить; неосторожно обращаться с посудой - чертов дом богатить. Нельзя также пить, не перекрестившись, спать с разинутым ртом или зевать, стоя на молитве.

Приметы на 3 декабря

На Прокла проклинают нечисть лукавую.

Коли на Прокла снег шел, то на Елену-леносевку (3 июня) пойдет дождь.

Каков Прокл, таков и июнь.

До Прокла не жди от дороги прока.

Прочливому хозяину на Прокла и Проклу - праздник.

Если в этот день пойдет снег, то и в июне дождь будет.