У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления в стихах

Новости Украины:Денис обладает острым умом, отличным воображением и хорошим чувством юмора, пылко увлекается, а с возрастом становится очень усидчивым и аккуратным.

Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису". В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. Поэтому иногда имени Денис дают толкование "весельчак", "гуляка". От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.

В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.

Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.

Обладая быстрым и подвижным умом, Денис в состоянии при необходимости очень складно солгать. Если молодой человек осознает ту легкость, с которой он может придумывать небылицы, то постепенно правда для него станет неотличима от выдумки. Как следствие, Денис начнет совершать массу промахов и с трудом расплачиваться за них. В основном, речь идет о семейных отношениях этого человека и его манере общаться с женщинами. К сожалению, частые семейные неурядицы могут спровоцировать в Денисе серьезную тягу к алкоголю, тем самым до конца разрушив и без того пошатнувшийся семейный мир.

Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпение и обязательность. Только эти качества помогут мужчине в любой профессии. Тем более, что Денис очень легко подписывается во всевозможные затеи. Чтоб увлечь его за собой, достаточно увлекательного рассказа и просьбы о совете. Любая интересная идея становится для Дениса приманкой. Однако всегда стоит помнить, что Денис – организатор, и велика вероятность, что не вы его подобьете на реализацию вашей идеи, а он, поддержав вас, сделает вас исполнителем, а не инициатором.

Денис не боится кропотливой работы, а с возрастом становится очень аккуратным и усидчивым. Бывает, что он участвует в различных авантюрах. Но это лишь только потому, что если зажжётся какой-либо идеей, то сделает всё, чтобы её реализовать. Денису бы чуточку осторожности, терпения и, тогда любое начатое дело будет успешным. Этот мужчина принципиален и часто навязывает свои идеи окружающим. Ему легко увлечь за собой других людей, но вот быть их предводителем до самого конца ему неудобно.

В семейной жизни Денис предпочитает жить отдельно от родителей. Выбирая себе спутницу жизни, Денис будет руководствоваться принципом – "чтобы было интересно". Ему нравятся женщины активные, легкие на подъем, не окостенелые в мыслях и раскрепощённые в действиях. Детей своих он предпочитает воспитывать на идеях свободы и права выбора.

Поздравления

С праздником тебя, Денис!

Пусть всё будет зашибись.

Пусть удача ждет во всём,

Радость пусть приходит в дом.

В этот день тебе желаю

Оставаться молодым,

Никогда не огорчаться,

Быть веселым, озорным.

Пусть здоровье будет крепким,

Не болел чтоб никогда,

Счастье будет пусть огромным

На пути твоем всегда.

Живи счастливо, улыбайся!

Удачей каждой наслаждайся!

И новый день встречай всегда,

Как — будто он твоя мечта.

Денис, пускай твои сомненья

Уйдут за красный горизонт.

И ночью в вещем сновиденье

Узнаешь лучший в жизни ход.

И в радужных объятьях мира

Пускай живет твоя душа.

Поет тебе святая лира,

Так безмятежна и чиста.

Пусть тебя окружают

Только верные люди,

Пусть здоровье, достаток,

И любовь рядом будут.

Ты — хороший, Денис,

Пусть же Бог защищает,

И приятный сюрприз

Впереди ожидает!

Не таится беда,

В повороте судьбы,

Только счастье всегда,

Ты под ручку веди!

Ни одно мероприятье

Без Дениса не пройдет,

Он в общении приятен,

Всех он за собой ведет,

Развлечения предложит,

Всех всегда развеселит,

Мы ему желаем счастья,

Жить без горя и обид!

Пусть Денис и дальше будет

Оптимизма не терять,

И огромнейшей харизмой

Сможет всех он обаять.

Денис, всегда счастливым будь,

Пусть будет много позитива!

Пройди с улыбкой этот путь,

Живи роскошно и красиво!

Желаю преданных друзей,

Любви взаимной и большой,

Мечты пусть сбудутся скорей,

Чтоб стала жизнь твоя цветной!

Я сегодня тебя поздравляю

И хочу от души пожелать

Чтоб по жизни полегче шагалось,

Не пришлось чтоб тебе проиграть.

Будь, Денис, ты и смелым, и сильным,

Будь решителен и справедлив,

Ты люби и всегда будь любимым,

В деле важном ты будь кропотлив.

Поздравляю, красавчик Денис!

Ты к успеху и счастью стремись.

И они непременно придут,

В мир веселья тебя уведут!

Наш Денис, в доброй жизни твоей

Пусть хватает отличных друзей,

Самых правильных, смелых идей

И таких замечательных дней!

Я с праздником Дениса поздравляю,

Во всем желаю стать счастливее всех.

Пускай его повсюду окружает,

Лишь только счастье и успех.

Хороших, долгих дней желаю,

Чтоб все проблемы мог легко решить.

Богатым быть я искренне желаю,

Всегда с любовью в сердце жить.

Поздравляем мы Дениса,

Пусть звезда твоя искрится,

Пусть придет к тебе успех,

Вместе с ним — деньжаток мех.

Улыбается удача,

Пусть вокруг никто не плачет.

От души повеселись,

Впереди еще вся жизнь.