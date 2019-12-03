Затмение в декабре 2019 года: как оно повлияет на нашу жизнь

Новости Украины:Метеочувствительным людям потребуется следовать советам народной медицины. Они помогут сохранить хорошее самочувствие.

Некоторые эксперты в области солнечной активности полагают, что в декабре нас может ждать шестидневное затмение. Предполагают, что оно пройдет с 19 по 25 число и будет вызвано вспышкой на Солнце.

Как известно, Солнце хоть и является спокойной звездой, на нем время от времени происходят сильнейшие вспышки. Именно они приводят к появлению магнитных бурь. Ученые полагают, что 19 числа произойдет одна из таких вспышек, но только очень мощная.

Предположения экспертов

Есть мнение, что 19 декабря мощный солнечный ветер достигнет нашей планеты. Некоторые эксперты утверждают, что это будет мощнейший выброс энергии за последние 250 лет.

Тем не менее специалисты NASA уже успели опровергнуть эту информацию, заявив, что перебоев в сети не будет. Никакого затмения из-за вспышки не случится, потому что это просто невозможно. Однако могут быть проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей и даже у тех, кто не отличается этой особенностью.

Также у этого мощнейшего выброса энергии со стороны Солнца будут и приятные стороны. Если расчеты ученых верны, и мощность солнечного ветра будет действительно высокой, то за полярным кругом жителей ожидают красивейшие вспышки на ночном небе — полярные сияния. Вполне возможно, что их можно будет увидеть и в средней полосе, ведь такое уже случалось, причем сравнительно недавно.

Затмение в декабре

Затмение всё же будет, но более привычное. 26 декабря астрологи называют днем полного кольцевого солнечного затмения. Из-за него на Земле тоже не будет тени, потому что Луна окажется полностью внутри солнечного диска из-за большого удаления от нашей планеты.

Пройдет затмение в Знаке Козерога. Оно будет достаточно опасным, особенно для тех, кого ожидают важные и новые дела 26 числа. Астрологи отмечают, что энергия затмения негативно отразится на удаче, самочувствии людей, на настроении. В этот день лучше не заниматься приготовлениями к новогодним праздникам и новогодней ночи. Стоит провести время в окружении простых забот и обязанностей.

В любом случае, эти шесть дней магнитной бури и 26 число могут быть не самыми приятными. Следите за лунным календарем и старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов, чтобы все ваши личные дела шли как по маслу.