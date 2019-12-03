"Вопрос репутации ГБР": Труба о расследовании против его близкого соратника

Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы.
Об этом заявил глава Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале.
Труба рассказал, что узнал из новостей о расследовании НАБУ против его бывшего коллеги со времен ГПУ, который за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР.
Он обратил внимание, что руководство и следователи его ведомства не поддаются ни денежному, ни любому другому влиянию.
"Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", - написал Труба.
Также он написал, что не знает никаких подробностей о расследовании, и правда ли кто-то пытался заработать на ведомстве. Он оставил выяснение этого своим коллегам в НАБУ.
"Я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований", - написал глава ГБР.
По словам Трубы, его активно пытаются снять с должности, созданием фейков для уничтожения ГБР, однако этого не случится.
"Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - подчеркнул директор ведомства.