В столице вовсю готовятся к Новому году 2020 (Фото)

Новости Украины:Украинцы начали подготовку к новогодним праздникам.

В Киеве начали устанавливать главную елку 2020 года.

Представители проекта Folk Ukraine, занимающиеся организацией новогодних праздников в столице Украины показали, как осуществляется монтаж главной елки страны.

Сегодня, 3 декабря, на Софийской площади начали монтировать дерево и сцену.

Авторы проекта рассказали, что с 14 декабря там начнет свою работу рождественский городок.

Открытие самой 28 -метровой елки запланировано на 19 декабря. В этот день организаторы полностью закончат праздничный декор и сделают официальное открытие, которое посетят президент и первая леди Украины Владимир и Елена Зеленская.

В этом году тематикой праздника станет сказка о Щелкунчике. Именно игрушки-щелкунчики вместе с известными украинскими героями-богатырями оберегать нашу бархатную красавицу. Ее украсят 800 тематических игрушек и зажгут более 4 километра разноцветных гирлянд.