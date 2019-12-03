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Зеленский обязал правительство заняться людьми с инвалидностью

Зеленский обязал правительство заняться людьми с инвалидностью
15:29 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский напомнил миру о важности поддержания инвалидов.

Владимир Зеленский подписал указ "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью".

Об этом сообщили на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что это произошло в ОПУ на встрече президента Украины с представителями гражданского общества, занимающиеся продвигающие права лиц с инвалидностью.

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Зеленский подчеркнул, что данный указ - это первый документ, который полностью посвящен вопросам людей с инвалидностью

"Он касается социальной защиты людей с инвалидностью, улучшение их доступа к медицине, образованию, труду, к объектам физического окружения. Но самое главное, что мы видим каждый день, где этого не происходит, - к транспортной инфраструктуре", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, важно, чтобы подписан указ действительно работал, особенно в части доступности инфраструктурных объектов, учреждений, транспорта.

Президент надеется, что указ будет действительно работать, особенно в части доступности инфраструктуры, учреждений, транспорта.

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Он констатировал, что сейчас власть пытается менять законодательство быстро.

"Я считаю, что все, что сейчас в целом принимается такими быстрыми темпами, должен учитывать потребности людей с инвалидностью. И это очень правильно, потому что все мы равны. Поэтому я готов прислушиваться к вам как непосредственно, так и через моего уполномоченного", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Инвалиды, Владимир Зеленский, Международный день людей с инвалидностью.
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