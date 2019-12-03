"Нет террору": Рожкова рассказала о преследовании

Новости Украины:Екатерина Рожкова заявляет о давлении на руководство Нацбанка.

В Национальном банке заявляют о давлении на должностных лиц НБУ и личном преследовании отдельных должностных лиц регулятора.

Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.

"Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина - на рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома", - написала Рожкова.

Она также отметила, что вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, которые стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1+1".

"Давление на должностных лиц НБУ как главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Потом они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ "коррупционного логова", которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги у нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой. То есть террор продолжается", - отметила Рожкова.

По ее словам, к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей.

"Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать", - отметила Рожкова.