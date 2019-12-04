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Бориспольский экспресс за год перевез почти миллион пассажиров

Бориспольский экспресс за год перевез почти миллион пассажиров
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Kyiv Boryspil Express в регулярном режиме вышел на маршрут 30 ноября 2018 года.

С момента запуска в 2018 году поезда Kyiv Boryspil Express, которые курсируют от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта “Борисполь”, перевезли около 1 млн пассажиров. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

"Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс до аэропорта "Борисполь" нужен. За первый год работы он осуществил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта", - отметил Кравцов.

Он сообщил, что рекордное количество людей экспресс перевез в августе и сентябре - 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. Самыми популярными являются рейсы №842 Киев - Борисполь в 17:50 и №845 Борисполь - Киев в 19:17. Всего за сутки поезда, курсирующие по этому маршруту, осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. лиц.

По словам Кравцова, компания планирует и дальше развивать этот проект. Железнодорожники завершают реконструкцию станции "Выдубичи", где будет построена остановочная платформа для экспресса.

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"Станция "Выдубичи" превратится в транспортный хаб, который объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт. Кроме того, ожидаем дизель-поезд производства КВСЗ, который мы задействуем на этом маршруте. А это дополнительно 170 мест для сидения", - проинформировал глава Укрзализныци.

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Укрзализныця, Пассажиры, Экспресс, Евгений Кравцов, Kyiv Boryspil Express, Бориспольский экспресс.
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