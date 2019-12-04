У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Сегодня, 4 декабря, именины отмечают люди, которые носят имя "Мария".

Имя Мария самое распространенное имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь).

У католиков есть множество "вторичных" имен Девы Марии, которые даются в честь наиболее известных чудотворных икон, статуй и титулов Богородицы (Регина, Монсеррат, Консуэлло, Кармела, Мерседес, Долорес и другие). В исламе Дева Мария известна под именем Мариям (Мариам, Марьям, Марйам, Мириам). Существует версия, что имя Мария – это один из вариантов имени Мариам, означающее либо "отвергнутая", либо "печальная". Среди православных имени Мария дают значение "госпожа".

Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в европе часто используются как самостоятельные имена.

Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.

Действия Марии носят порой импульсивный характер. Она ответственно относится к обучению в школе и всегда старательно исполняет дела по дому. Ровесники ценят ее за трудолюбие, способность оказать поддержку.

Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Мария достаточно скептичная девушка, критик, имеющий независимый, инновационный взгляд на вещи, поэтому порой ее многие не понимают, и она не очень комфортно ощущает себя среди остальных людей. В любом случае, обладательницы имени Мария - это такие женщины, у которых есть потребность движения и действий, и которые, не колеблясь, поставят под сомнение любой ответ на вопрос, являющимся очевидным для других.

Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.

Для Марии важно добиться успеха. Творчество – стихия Марии. Обладательницы имени Мария выбирают себе профессии, кардинально отличающиеся друг от друга. Первый вариант или же выбранная профессия, будет связана со спокойной средой, где нужны исследования, кропотливость, точность, вдумчивость и внимательность. Это работа в домах отдыха, в библиотеках, в научных лабораториях или же одна из финансовых или же технических профессий. Вторым типом будет активная деятельность, предпочтителен выбор мобильных профессий, где нужен нестандартный подход к проблеме. Например, в сфере продаж, рекламы, транспорта или спорта и, возможно, деятельность, связанная с нерациональным или религией и психологией.

Поздравления

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твоё сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

Наша милая и прекрасная Мария! Желаем всегда блистать своей многогранностью и красотой. Пускай любовь, и доброта в твоей жизни всегда будут чистыми и искренними. Оставайся такой же непоколебимой оптимисткой, никогда не опускай рук и не позволяй этого делать близким. Желаем, чтобы жизнь справедливо одарила тебя успехом, потому что ты самый замечательный, добрый и чудесный человечек.

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.

Милая Мария, замечательная Машенька, от всей души тебя поздравляю. Я тебе желаю большого искреннего счастья и доброго пути жизни, верных друзей и любящих близких, светлой удачи и осуществления твоих желаний, взаимной любви и чудесного настроения.

Дорогая Машенька, с тобой всегда весело и на душе становится легко! Оставайся таким светлым, добрым и интересным человеком, к которому всегда хочется тянуться! Желаю жить — не тужить и преуспевать во всём!