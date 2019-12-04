Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря

Новости Украины:5 декабря 2019 – какой завтра православный церковный праздник в Украине, что нельзя и можно делать.

5 декабря Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Жил он также на территории Иерусалима и служил чтецом в церкви Кесарийской. Прокопий объяснял Слово Божие, переводил на сирийский язык Священное Писание, исцелял людей, одержимых духом беснования. Также святой обладал даром чудотворения и мог излечивать тяжелобольных людей.

В 303 году наместник Палестины Флавиан приказал схватить Прокопия, заставить его отречься от веры и принести жертву языческим божествам. Мужчина предстал перед судом и отказался это сделать, после чего его обезглавили.

Тело Прокопия Чтеца перевезли в Иерусалим и похоронили в склепе, расположенном на вершине горы. Позже над склепом была возведена церковь, названная в честь мученика. Остатки этой церкви сохранились и сегодня. Они расположены на территории монастыря святого Модеста.

Традиции

После Прокопьева дня устанавливается хороший санный путь. Большие надежды крестьяне возлагали на покровителя дня. Имя Прокопий по их понятием отражало ориентированность на "прокапывание", т.е. обустройство дорог.

Прокоп по снегу ступает, дороги копает.

Пришел Прокоп – разрыл сугроб.

Прокопий дороги прокапывает.

Прокоп дорогу прокапывает, а Екатерина (7 декабря) укатывает.

Где Прокоп прокопал, там и санный путь.

В этот период начинали проводить ярмарки, торговали санями. Чаще всего ярмарки устраивали на Лубянке в Москве. Чтобы проехать к месту назначения на дороге устанавливали специальные вехи, обозначающие путь.

Вехи представляли собой колья с паклей, ветошью или соломой. Они служили своеобразным ориентиром. Дорогу прокладывали всем селом. Вехи устанавливали на льду. Смотрели, чтобы они не провалились в прорубь.

Приметы

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.

Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.

Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядёт оттепель и снег с дождем.