Освобожденные украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии

Новости Украины:Десять украинских политзаключенных пройдут курс лечения в реабилитационном центре "Вайвери".

Украинские политзаключенные, которые вернулись домой в рамках обмена с РФ, отправятся в Латвию для прохождения курса реабилитации. Об этом сообщает посольство Украины в Латвии на своей страничке в Фейсбук.

"По приглашению правительства Латвийской Республики в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться освобожденные из российского плена украинские политические заключенные - Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко", - говорится в сообщении.

Реабилитацию украинские военные будут проходить в центре "Вайвари".

Кроме этого, политзаключенные встретятся с представителями украинской общины в Латвии.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.