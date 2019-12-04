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Освобожденные украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии

Освобожденные украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии
13:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Десять украинских политзаключенных пройдут курс лечения в реабилитационном центре "Вайвери".

Украинские политзаключенные, которые вернулись домой в рамках обмена с РФ, отправятся в Латвию для прохождения курса реабилитации. Об этом сообщает посольство Украины в Латвии на своей страничке в Фейсбук. 

"По приглашению правительства Латвийской Республики в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться освобожденные из российского плена украинские политические заключенные - Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко", - говорится в сообщении.

Реабилитацию украинские военные будут проходить в центре "Вайвари". 

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Кроме этого, политзаключенные встретятся с  представителями украинской общины в Латвии. 

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

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Украина, Латвия, Реабилитация, Политзаключенные.
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