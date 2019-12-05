5 декабря - приметы в Прокопьев день

Новости Украины:Народный праздник Прокопьев День отмечается 5 декабря - в церковном календаре это день памяти мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского).

Традиции 5 декабря

С этого дня устанавливается хороший санный путь, чаще всего выпадало уже довольно снега, чтобы возникала потребность в зимних дорогах, пригодных и для передвижения пешком, и для саней. В Прокопьев день полагалось заниматься именно этим, обычно дороги прокладывали всей деревней, после чего устраивали для всех работавших обильное угощение. Чтобы не заблудиться в метель, вдоль дороги в снег втыкали вехи - колья с паклей, соломой или ветошью наверху.

На день Прокопия во многих деревнях отмечали мирской праздник - в складчину накрывали стол, на котором в некоторых областях должен был обязательно быть барашек, а в других - рыба.

Говорили, что после Прокопьева дня, 5 декабря, устанавливается санный путь, и можно смело выезжать на санях. В это же время проводились ярмарки, на которых торговали санями. Самым популярным местом их проведения была Лубянка в Москве. На дорогу ставили специальные зимние вехи, которые помогали обозначить путь – столько снега было в это время.

В церкви 5 декабря почитается память святого Прокопия Чтеца, который в IV веке принял мученическую смерть и пострадал за веру. В предании говорится о том, что Прокопия родился и жил на территории Иерусалима, служа чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопи входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. Прославился Прокопий тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и начал исцелять больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры. Поэтому, Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был обезглавлен.

Мужики на Киевской Руси в этот день обязательно варили пиво все вместе, а хозяйки могли отправиться в лес за волшебной травой ефилией. Верили, что растет она только в заснеженном лесу и помогает бороться с самыми различными недугами. Также приметы говорили, что ефилия помогает в росте организма, а потому, часто заваривали на ее основе настои специально для детей.

Приметы на 5 декабря

Пришел Прокоп - разрыл сугроб, по снегу ступает - дорогу копает.

Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает.

Прокоп по снегу ступает - дороги торит.