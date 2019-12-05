У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Имя Илья – это русский вариант древнееврейского имени Элияху, означающего "Мой Бог – Господь", также можно перевести как "верующий".
У имени Илья много европейских аналогов – Элайдж, Элиаш, Эли (ударение на первый слог), Ильяс. Не стоит путать ласковое обращение Эли с женским именем Элли, которое чаще употребляется как имя Элла, но также является и обращением ко многим другим женским именам.
Наиболее известен ветхозаветный пророк Илия, который в исламе упоминается как Ильяс. Среди современных католиков пророк Илия считается небесным заступником автомобилистов и мотоциклистов, а у православных – покровителем российских воздушно-десантных войск, вполне возможно потому, что сам вознёсся на небо в огненной колеснице. Даты католических именин – 16 февраля, 17 апреля, 20 июля. Остальные указанные даты – православные именины Ильи.
Илья артистичен, ироничен и многолик. Он сильно углублен в себя, но и сопереживать окружающим тоже способен. Илья – советник и учитель. Он все расскажет и покажет любому желающему, но свою душу пустит только избранных.
В компании Илья весел и общителен. Он легко общается с любыми людьми, не конфликтен. На первое место Илья всегда ставит свою семью, хотя на недолго время он может все же забыть о ней, послушав советов приятелей. Оттолкнуть от семьи и близких Илью может холодность и пренебрежение, которые для него просто непереносимы.
Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость.
В выборе друзей Илья бывает не очень разборчив. А творческий потенциал этого человека в большей мере зависит от степени его влюбленности. К своей избраннице он внимателен, нежен и заботлив.
Илье важно, чтоб его женщина была близка ему духовно. Тогда он способен оценить ее по достоинству. Семья для Ильи становится самым главным. Он бесконечно любит жену, и необычайно нежен и добр с детьми.
Поздравления
От всей души тебе, Илья,
Желаю счастья и достатка!
Пусть будут верными друзья,
Пусть вверх идет карьера гладко!
Желаю крепкого здоровья
И силы в теле молодом!
Наполни жизнь свою любовью,
Успехом, радостью, добром!
Сегодня поздравления
Мои тебе, Илья,
Желаю, чтоб счастливой
Жизнь была твоя.
Святое тебе имя
С рождения дано,
Божественную силу
В себе несет оно.
Желаю, чтобы крепок был
Всегда душой и телом,
Победой завершалось,
Чтоб любое дело.
Идут с тобой по жизни
Пусть верные друзья,
Успеха и признания
Тебе желаю я.
Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля,
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!
Пусть сбережет телохранитель,
А это ангел твой хранитель!
Хороший парень, поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!
Илья, Илья, Илюшенька!
Желаю тебе, душенька,
Побольше счастья и душевного тепла,
Не зря ведь тебя мама в этот день родила.
Чтоб был ты весел и смешон
И не был ты, как корнишон.
Здоровым также оставайся,
Всегда люби и улыбайся.
Примером будь для всех вот нас
Сегодня, завтра и сейчас.
В этот день мы тебя поздравляем.
Ведь сегодня твой праздник, Илья.
Все удачи тебе мы желаем,
Доброй будет к тебе пусть судьба.
В жизни пусть твоей будет все ладно:
И работа, и дом, и семья.
Пусть любовь будет долгой, счастливой,
Будет все хорошо у тебя.
Пусть исполнится все, что задумал,
Пусть весь мир улыбнется те6е.
Птицу счастья желаем чтоб встретил,
Наяву встретил чтоб, не во сне.
Прими же поздравления, Илья,
Будь в этот день веселым и беспечным,
Пусть окружают добрые друзья,
И счастье в жизни длится бесконечно.
Пусть смех с удачей ходят по пятам,
Во всех делах тебя сопровождают,
Ты не грусти, Илья, по пустякам,
Тебя любовь и радость окружают!
Счастья, радости, удачи
Пожелаю тебе я,
Будь успешным в своем деле,
Несравненный наш Илья.
Пусть вершины покорятся
И горит азартом глаз,
А проблемы, как орешки,
Разлетаются на раз.
Похвалю тебя сегодня
Я талантов не тая.
Поздравляю, парень классный,
Самый лучший ты, Илья.
Пожелаю только счастья,
Пусть минуют беды дом.
Смех друзей и говор близких
Пусть всегда звучат лишь в нем.
В жизни личной — чувств глубоких
И побед больших в труде.
Путь твой будет пусть широким,
Пусть во всем везет тебе.
Илья — божественное имя,
Пускай оно тебя хранит.
В День твоего Рожденья, милый
Пусть Ангел в небе воспарит.
Тебя поздравить мы спешили
И счастья море пожелать.
Чтоб жизнь, как бы не торопилась,
Тебе могла все отдавать.
Друзей тебе желаем добрых,
И чтоб враги были слабы,
В семье чтоб было все прекрасно,
Чтоб собирал цветы судьбы.
Ты от всей души, Илюша,
Поздравления послушай:
Долгих лет, любви, добра,
Денег больше, чем вчера!
Счастья полные карманы
И удачи постоянной,
Крепкой дружбы, мощных сил,
И чтоб ты успешным был!