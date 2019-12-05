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Четверг, 05.12.2019
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У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
07:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Илья происходит от имени Илия, имеющего значение "крепость Господня" и "сила Божья". Парное женское имя - Илина, Илиана, Илинка.

Имя Илья – это русский вариант древнееврейского имени Элияху, означающего "Мой Бог – Господь", также можно перевести как "верующий".

У имени Илья много европейских аналогов – Элайдж, Элиаш, Эли (ударение на первый слог), Ильяс. Не стоит путать ласковое обращение Эли с женским именем Элли, которое чаще употребляется как имя Элла, но также является и обращением ко многим другим женским именам.

Наиболее известен ветхозаветный пророк Илия, который в исламе упоминается как Ильяс. Среди современных католиков пророк Илия считается небесным заступником автомобилистов и мотоциклистов, а у православных – покровителем российских воздушно-десантных войск, вполне возможно потому, что сам вознёсся на небо в огненной колеснице. Даты католических именин – 16 февраля, 17 апреля, 20 июля. Остальные указанные даты – православные именины Ильи.

Илья артистичен, ироничен и многолик. Он сильно углублен в себя, но и сопереживать окружающим тоже способен. Илья – советник и учитель. Он все расскажет и покажет любому желающему, но свою душу пустит только избранных.

В компании Илья весел и общителен. Он легко общается с любыми людьми, не конфликтен. На первое место Илья всегда ставит свою семью, хотя на недолго время он может все же забыть о ней, послушав советов приятелей. Оттолкнуть от семьи и близких Илью может холодность и пренебрежение, которые для него просто непереносимы.

Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость.

В выборе друзей Илья бывает не очень разборчив. А творческий потенциал этого человека в большей мере зависит от степени его влюбленности. К своей избраннице он внимателен, нежен и заботлив.

Илье важно, чтоб его женщина была близка ему духовно. Тогда он способен оценить ее по достоинству. Семья для Ильи становится самым главным. Он бесконечно любит жену, и необычайно нежен и добр с детьми.

Поздравления

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко!

 

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром!

Сегодня поздравления

Мои тебе, Илья,

Желаю, чтоб счастливой

Жизнь была твоя.

 

Святое тебе имя

С рождения дано,

Божественную силу

В себе несет оно.

 

Желаю, чтобы крепок был

Всегда душой и телом,

Победой завершалось,

Чтоб любое дело.

 

Идут с тобой по жизни

Пусть верные друзья,

Успеха и признания

Тебе желаю я.

Именины (День Ангела) Якова: значение имени и поздравления

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

 

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

Илья, Илья, Илюшенька!

Желаю тебе, душенька,

Побольше счастья и душевного тепла,

Не зря ведь тебя мама в этот день родила.

Чтоб был ты весел и смешон

И не был ты, как корнишон.

Здоровым также оставайся,

Всегда люби и улыбайся.

Примером будь для всех вот нас

Сегодня, завтра и сейчас.

В этот день мы тебя поздравляем.

Ведь сегодня твой праздник, Илья.

Все удачи тебе мы желаем,

Доброй будет к тебе пусть судьба.

 

В жизни пусть твоей будет все ладно:

И работа, и дом, и семья.

Пусть любовь будет долгой, счастливой,

Будет все хорошо у тебя.

 

Пусть исполнится все, что задумал,

Пусть весь мир улыбнется те6е.

Птицу счастья желаем чтоб встретил,

Наяву встретил чтоб, не во сне.

Прими же поздравления, Илья,

Будь в этот день веселым и беспечным,

Пусть окружают добрые друзья,

И счастье в жизни длится бесконечно.

 

Пусть смех с удачей ходят по пятам,

Во всех делах тебя сопровождают,

Ты не грусти, Илья, по пустякам,

Тебя любовь и радость окружают!

Счастья, радости, удачи

Пожелаю тебе я,

Будь успешным в своем деле,

Несравненный наш Илья.

 

Пусть вершины покорятся

И горит азартом глаз,

А проблемы, как орешки,

Разлетаются на раз.

Похвалю тебя сегодня

Я талантов не тая.

Поздравляю, парень классный,

Самый лучший ты, Илья.

 

Пожелаю только счастья,

Пусть минуют беды дом.

Смех друзей и говор близких

Пусть всегда звучат лишь в нем.

 

В жизни личной — чувств глубоких

И побед больших в труде.

Путь твой будет пусть широким,

Пусть во всем везет тебе.

Илья — божественное имя,

Пускай оно тебя хранит.

В День твоего Рожденья, милый

Пусть Ангел в небе воспарит.

 

Тебя поздравить мы спешили

И счастья море пожелать.

Чтоб жизнь, как бы не торопилась,

Тебе могла все отдавать.

 

Друзей тебе желаем добрых,

И чтоб враги были слабы,

В семье чтоб было все прекрасно,

Чтоб собирал цветы судьбы.

Именины (День Ангела) Павла: значение имени и поздравления в прозе

Ты от всей души, Илюша,

Поздравления послушай:

Долгих лет, любви, добра,

Денег больше, чем вчера!

 

Счастья полные карманы

И удачи постоянной,

Крепкой дружбы, мощных сил,

И чтоб ты успешным был!

 

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