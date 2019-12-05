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Сегодня отмечают День волонтера

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Сегодня отмечают День волонтера
10:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера - International Volunteer Day.

5 декабря мир отмечает международный День волонтера. Праздник был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Но для украинцев это особенный праздник!

В Украине волонтерское движение началось еще в начале Независимости, в 1990-х годах. Официально его существование признали в 2003 году специальным постановлением Кабмина. Огромный скачок в развитии оно сделало во время Революции Достоинства. С начала войны на Донбассе волонтеры стали явлением общеизвестным среди украинцев и знаковым для общественного развития.

Многие волонтеры впоследствии стали добровольцами и остались защищать Украину с оружием в руках. Напомним, что День украинского добровольца отмечается 14 марта.

Именно благодаря украинским волонтерам Украина выстояла и сохранила независимость.

В своих ежегодных посланиях по случаю Дня добровольцев Генеральный секретарь ООН высоко оценивает роль и значение волонтёров независимо от того, какой конкретно деятельностью они занимаются. Он отмечает использование информационных технологий в добровольческой деятельности: в создании баз данных и веб-сайтов, разработке учебных планов для школ, а также других задач, которые можно выполнить с домашнего компьютера. Генеральный секретарь призывает правительства создавать больше возможностей для добровольцев во имя развития.

Наиболее массовое мероприятие с участием волонтеров в истории Украины - это чемпионат Европы по футболу Евро-2012.

В его организации официально участвовали более 12 000 волонтеров, 2879 из которых - волонтеры УЕФА. Кстати, среди них был и старший волонтер Украины - 78-летний житель Донецка.

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Армия, Активисты, День волонтера, Волонтера.
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