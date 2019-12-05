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Правительство намерено сократить количество детей в интернатах

Правительство намерено сократить количество детей в интернатах
11:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:По словам Алексея Гончарука, задача Кабмина за следующие 5 лет сократить количество детей в интернатах минимум в двое.

Кабинет министров Украины ставит задачу в последующие 4-5 лет уменьшить вдвое количество детей, находящихся в интернатах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания.

"Для нас совершенно очевидно, что система, которая сегодня существует, эти интернаты, эти страшные цифры - 100 тыс. детей - в интернатах, при том, что только 6 тыс. - сироты, для нас это такой себе диагноз в системе. И мы точно не будем с этим мириться", - подчеркнул глава правительства.

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По его словам, задача Кабмина заключается в том, чтобы за следующие 4-5 лет, как минимум, уменьшить вдвое количество детей, которые вынуждены находиться в этих учреждениях.

"Конечно, мы намерены отдавать приоритет семейным формам воспитания, и будем максимально стимулировать, создавать условия для того, чтобы дети росли в условиях родительского воспитания", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул необходимость реформирования системы институционального ухода и воспитания, чтобы в центре стоял ребенок.

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Кабмин, Интернаты, Алексей Гончарук.
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