"Воровайки" под запретом: концертов группы в Украине не будет

Новости Украины:В украинских городах отказывают в проведении концертов группы "Воровайки".

Харьковский национальный театр оперы и балета имени Лысенко отказал в проведении концерта российского коллектива "Воровайки".

Об этом сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

Она отметила, что руководство театра не проводили переговоры с организаторами концерта этой группы. При этом она добавила, что предложение провести выступление все же было, однако администрация ответила отказом.

Для подтверждения своих слов, Лухтанова рассказала, что в кассах театра, на специализированных сайтах и в других местах их реализации продажа билетов не ведется.

Ранеее в сети была распространена информация о концертах группы "Воровайки" 9 февраля в одесской филармонии, 10 февраля в Харьковском национальном театре, а 11 - в киевском "Жовтневом палаце".

Добавим, что в репертуаре группы, есть песня, в которой заметно пренебрежительное отношение к территориальной целостности Украины.

Помимо Харьковской оперы в проведении концерта группы "Воровайки" отказали и в других городах Украины. В частности, "Жовтневый палац" в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта блатной группы.

В Одессе тоже заявляли о проведении концерта коллектива, однако вся информация о билетах быстро исчезла в сети.