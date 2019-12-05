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Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года

Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
14:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Pantone

Новости Украины:Институт Pantone назвал цветом 2020 года классический синий, который элегантен в своей простоте.

Институт цвета Pantone назвал цвет 2020 года - это классический синий ( "Classic Blue" ) - символ постоянства и доверия, на который можно положиться.

Об этом сообщается на сайте института.

"Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а классический синий - символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться", - так прокомментировала выбор цвета исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Как отмечается, PANTONE 19-4052 Classic Blue является спокойным цветом, который приносит ощущение мира и покоя.

"Вечный и надежный оттенок, элегантный в своей простоте. Вызывает ассоциации с небом в сумерках, вселяет надежду и стимулирует работу мысли. PANTONE 19-4052 Classic Blue подчеркивает нашу потребность в надежном и стабильном фундаменте, на котором мы сможем строить, вступая в новую эру ", - говорится в описании цвета.

Назван главный цвет 2019 года

Как известно, Pantone - разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна. Институт более 20 лет выбирает цвет года, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров, визажистов и так далее.

В 2019-м цветом года по версии Pantone был "живой коралл", символизирующий "внутреннюю потребность в оптимизме".

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Pantone, цвет года, Classic Blue, Цвет 2020 года.
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