Назван главный цвет 2019 года

Новости шоу бизнеса: Исследовательский центр Pantone избрал коралл главным цветом наступающего года.

Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал оттенок номер 16−1546 под названием "Живой коралл" (Living Coral).

По словам исполнительного директора исследовательского центра Pantone Литрис Айсмен, этот цвет можно встретить как в естественном окружении, так и в соцсетях.

"Оттенок, празднующий жизнь своей двойной ролью цвета как энергичного, так и заботливого, Pantone 16–1546 "живой коралл" еще раз подтверждает то, что цвета способны отражать то, что происходит в глобальной культуре в определенный момент времени. "Живой коралл" олицетворяет наше стремление к игривому и легкому самоощущению, к жизни без забот", - говорит вице-президент Pantone Лори Прессман.