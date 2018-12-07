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Назван главный цвет 2019 года

Назван главный цвет 2019 года
21:44 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pantone.com

Новости шоу бизнеса: Исследовательский центр Pantone избрал коралл главным цветом наступающего года.

Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал оттенок номер 16−1546 под названием "Живой коралл" (Living Coral).

По словам исполнительного директора исследовательского центра Pantone Литрис Айсмен, этот цвет можно встретить как в естественном окружении, так и в соцсетях.

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"Оттенок, празднующий жизнь своей двойной ролью цвета как энергичного, так и заботливого, Pantone 16–1546 "живой коралл" еще раз подтверждает то, что цвета способны отражать то, что происходит в глобальной культуре в определенный момент времени. "Живой коралл" олицетворяет наше стремление к игривому и легкому самоощущению, к жизни без забот", - говорит вице-президент Pantone Лори Прессман. 

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Pantone, цвет 2019 года, Живой коралл, Living Coral, Pantone 16–1546.
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