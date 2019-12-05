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Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря

Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
15:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Епифаний говорит, что перенос Рождества на 25 декабря пока не актуален.

Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, но пока поддержки со стороны украинского общества нет.

Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в интервью BBC News Украина.

"Как Православная церковь Украины мы не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, ведь это не догма. Но сейчас для этого еще не время. Для изменения календаря нет поддержки со стороны украинского общества", - подчеркнул он.

Как добавил митрополит Епифаний, не все люди, которые пишут и поддерживают реформу в Facebook, так же активно посещают храмы.

"Если мы скажем, что празднуем Рождество 25 декабря, многие ли из них придут в храм. В основном они частным образом будут праздновать 25 декабря, а храмы будут пусты. 7 января придут в церковь другие прихожане, которые являются практикующими верующими ПЦУ. Будет определенный диссонанс", - прокомментировал предстоятель ПЦУ.

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Также Епифаний подчеркнул, что патриарх Варфоломей не ставил никаких ультиматумов и не выдвигал определенные требования по переходу ПЦУ на другой календарь.

"Они заинтересованы в том, чтобы мы успешно развивались, а не ставить преграды. Поскольку это сейчас является определенной преградой для единения. Потому что это могут взять на вооружение наши противники для приостановки объединительных процессов", - добавил предстоятель ПЦУ.

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Рождество, 7 ноября, 25 декабря, Епифаний, ПЦУ.
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