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Денисова: Более 400 тыс. переселенцев не получают пенсию

Денисова: Более 400 тыс. переселенцев не получают пенсию
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Омбудсмен обратилась с вопросом пенсий в Пенсионный фонд для решения данного вопроса.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что более 400 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещения лиц не получают пенсионные выплаты.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, соответствующие данные были озвучены сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

По словам Денисовой, нерешенным остается вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, тем более, что учет таких лиц даже не ведется. Денисова отметила, что для решения этой проблемы необходимо внести изменения в Жилищный кодекс.

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"Остается нерешенной проблема с выплатой пенсий гражданам из числа ВПЛ. Пенсии получают только 624 тыс. пенсионеров, а судьба более 400 тыс. неизвестна. Более того, до сих пор не утвержден Кабмином порядок выплат пенсий этим гражданам Украины за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную правительству Украины территорию за деньгами в течение 60 дней", - написала она.

Омбудсмен требует от руководства Пенсионного фонда предоставить информацию о том, по каким причинам более 400 тыс. человек не могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение.

Кроме того, Денисова призвала Министерство соцполитики в кратчайшие сроки внести на рассмотрение правительства проект порядка погашения задолженности пенсионных выплат ВПЛ, а также попросила Кабмин поддержать этот нормативно-правовой акт и восстановить нарушенное конституционное право на социальную защиту от государства.

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Омбудсмен, Соцвыплаты, Людмила Денисова.
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