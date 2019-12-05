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Суд избрал меру пресечения близкому соратнику Трубы

Суд избрал меру пресечения близкому соратнику Трубы
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн", - сообщает пресс-служба ВАКС в четверг.

Отмечается, мера пресечения предпринимателю, задержанный вместе со Щербиной в ходе получения неправомерной выгоды в сумме $75тыс, будет избираться сегодня, 5 декабря.

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Как сообщалось, 3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований.

Обыски, в частности, проводились по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины.

Кроме того, на причастность к возможному совершению данного преступления проверяется директор ГБР Роман Труба.

3 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили Щербине и предпринимателю в сфере строительства, уличенным в получении $75тыс. неправомерной выгоды, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

По данным следствия, бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщика $150 тыс. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи директору Государственного бюро расследований.

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Так, директор ГБР в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследует территориальное управление этого органа относительно действий упомянутой компании.

"Мужчин задержали после получения ими первого транша $75 тыс. из оговоренных $150 тыс.", - добавили в НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

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ГПУ, ГБР, Игорь Щербина, ВАКС.
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