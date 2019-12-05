Суд перенес рассмотрение апелляции по делу "отца контрабанды" Альперина

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 70 миллионов гривень.

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в организации коррупционной схемы на таможне, перенесено на 12 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным пресс-службы, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения 11 подозреваемым в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, в результате чего государству нанесено более 77,7 млн грн ущерба.

Напоминается, что организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога. Его партнеру - содержание под стражей с возможностью внесения 18 млн грн залога.

Исполняющему обязанности отдела таможенного поста "Столичный" также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 2 млн грн залога.

Экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни избран ночной домашний арест.

Работнику офиса организатора преступной схемы - залог в размере 576,3 тыс. грн.

Кроме того, залог в размере 192,1 тыс. грн был избран и для одного из инспекторов таможни.

Сейчас прокурором САП в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подано 9 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции.

Сегодня в суде апелляционной инстанции начато слушание апелляционной жалобы на решение Антикоррупционного суда о применении к организатору преступной схемы меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением 70 млн грн залога. Однако по ходатайству стороны защиты рассмотрение было перенесено на 17.00 12 декабря 2019 года.

Напоминается, что 26 ноября по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ сообщили экс-руководителю одной из региональных таможен, пяти служащим этой же таможни и экс-чиновнику Государственной фискальной службы о подозрении в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украине, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн ущерба.

Кроме должностных лиц ГФС и таможни, о подозрении также сообщено еще четырем лицам - предполагаемому организатору преступной схемы и трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК.

26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства.

В тот же день президент Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из "крестных отцов контрабанды в Украине" Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали одесского бизнесмена Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ. Ему сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы по растаможиванию товаров. 29 ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога. 3 декабря после внесения залога он вышел на свободу.