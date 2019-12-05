Скачать
Четверг, 05.12.2019
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин
Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)

Суд перенес рассмотрение апелляции по делу "отца контрабанды" Альперина

Суд перенес рассмотрение апелляции по делу "отца контрабанды" Альперина
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 70 миллионов гривень.

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в организации коррупционной схемы на таможне, перенесено на 12 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным пресс-службы, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения 11 подозреваемым в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, в результате чего государству нанесено более 77,7 млн грн ущерба.

Напоминается, что организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога. Его партнеру - содержание под стражей с возможностью внесения 18 млн грн залога.

Одесский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО

Исполняющему обязанности отдела таможенного поста "Столичный" также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 2 млн грн залога.

Экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни избран ночной домашний арест.

Работнику офиса организатора преступной схемы - залог в размере 576,3 тыс. грн.

Кроме того, залог в размере 192,1 тыс. грн был избран и для одного из инспекторов таможни.

Сейчас прокурором САП в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подано 9 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции.

Сегодня в суде апелляционной инстанции начато слушание апелляционной жалобы на решение Антикоррупционного суда о применении к организатору преступной схемы меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением 70 млн грн залога. Однако по ходатайству стороны защиты рассмотрение было перенесено на 17.00 12 декабря 2019 года.

Напоминается, что 26 ноября по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ сообщили экс-руководителю одной из региональных таможен, пяти служащим этой же таможни и экс-чиновнику Государственной фискальной службы о подозрении в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украине, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн ущерба.

Кроме должностных лиц ГФС и таможни, о подозрении также сообщено еще четырем лицам - предполагаемому организатору преступной схемы и трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы.

"Подарок мой не взяли": Зеленский поблагодарил НАБУ за задержание Альперина

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК.

26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства.

В тот же день президент Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из "крестных отцов контрабанды в Украине" Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали одесского бизнесмена Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ. Ему сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы по растаможиванию товаров. 29 ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога. 3 декабря после внесения залога он вышел на свободу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Мера пресечения, Вадим Альперин, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
03 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: в Раде приняли важное решение
Штрафы за евробляхи: в Раде приняли важное решение
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь