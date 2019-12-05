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В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"

В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
19:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Новый законопроект позволит полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе".

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что новый президентский проект закона позволит жестче наказывать главарей криминального мира - "воров в законе".

"Нормы документа разработаны совместно со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса президента. Он направлен на то, чтобы внедрить жесткие меры наказания и механизмы разоблачения главарей криминального мира, которые носят неформальный титул "воров в законе", - цитирует Геращенко пресс-служба МВД Украины в четверг.

Геращенко добавил, что в России и Грузии было принято достаточно жесткое законодательство против них. Поэтому, они начали выезжать в европейские страны, в том числе и в Украину.

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"Новый закон, в случае принятия, позволит уголовной полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе", - считает замминистра МВД.

"Раньше было сложно доказать соучастие таких лиц в преступлении, которого они фактически не совершали. Новые нормы упростят в суде процедуру доказывания, что именно это лицо организовывало преступление и получало часть прибыли", - добавил он.

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МВД, Антон Геращенко.
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