"Железная Лиля" получила "Тюльпан прав человека"

Новости Украины:В посольстве Нидерландов вручили правозащитную премию крымскому адвокату.

В четверг, 5 декабря, накануне Международного дня прав человека в Посольстве Нидерландов в Украине состоялось вручение правозащитной премии "Тюльпан прав человека" крымскому адвокату Лиле Гемеджи.

Об этом рассказала сама Лиля Гемеджи.

"Правозащитную премию правительства Нидерландов "Тюльпан прав человека" сегодня мне вручил посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол", - сказала Гемеджи.

По ее словам, премия символизирует солидарность ее учредителей со всем крымскотатарским народом в "борьбе с той несправедливостью, которая сегодня происходит в Крыму".

Врученную ей награду она расценивает как высокую оценку работы всей крымской команды адвокатов.

"Я расцениваю присуждение лично мне правозащитной премии как высокую оценку труда всей крымской команды адвокатов, которые работают по политически мотивированным делам. Я считаю, что в моем лице эту премию получили все активисты "Крымской солидарности" и те наши правозащитники и гражданские журналисты, которые сегодня подвергаются уголовным преследованиям и находятся в следственных изоляторах и колониях", – сказала Гемеджи.

Более подробный материал о правозащитной деятельности адвоката Лили Гемеджи читайте в публикации Укринформа "Тюльпан прав человека для железной Лили".