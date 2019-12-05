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17 лет за "терроризм": адвокаты намерены обжаловать приговор крымскому татарину Сейтосманову

17 лет за "терроризм": адвокаты намерены обжаловать приговор крымскому татарину Сейтосманову
14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокаты Энвера Сейтосманова говорят, что это необходимо для обращения в международные инстанции.

Защита крымского татарина Энвера Сейтосманова намерена обжаловать приговор Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, который назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Об этом в комментарии "Крымской солидарности" сообщили адвокаты крымскотатарского активиста Эмиль Курбединов и Сергей Легостов.

"Конечно же мы будем обжаловать приговор по делу Энвера. Нам это необходимо в первую очередь для того чтобы обращаться в международные инстанции. Мы прекрасно понимаем, что скорее всего этот приговор устоит в апелляции, как и многие другие приговоры по такой категории дел, до этого. Но мы исчерпываем национальные инструменты в рамках российской судебной системы, чтобы в дальнейшем обращаться в международные инстанции", - заявил Курбединов.

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Он также отметил, что, учитывая судебную практику по аналогичным делам, для защиты "приговор был ожидаемым".

"Мы давно наблюдаем, как рассматриваются подобные дела и какие приговоры по ним выносятся. Абсолютно формальный подход суда. Люди, которые обвиняются по политическим статьям, связанным с обвинениями в участии в Хизб ут-Тахрир с самого начала, с момента задержания, проходят по делу как террористы и сроки получают соответствующие", - подчеркнул адвокат.

Другой адвокат Сейтосманова Легостов отметил, что во время вынесения приговора ожидал решения судей о переквалификации обвинения его подзащитному – с ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации) на ч.2 (участие деятельности террористической организации).

"Была надежда, что Энверу переквалифицируют обвинение на вторую часть статьи 205.5 УК РФ... Даже в обвинительном заключении Энвера четко говорится: вступил в руководимую Зейтуллаевым организацию. Если он вступил в уже организованную Русланом организацию, как он может быть еще одним организатором?", - рассказал Легостов.

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Адвокаты также планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.

10 мая 2018 года в Крыму после обысков подконтрольными Кремлю силовыми структурами РФ были задержаны двое крымских татар, родные братья Эрнест и Энвер Сейтосмановы.

Эрнеста отпустили, а Энвера обвинили в организации деятельности террористической организации (ч.1 ст.205.5 УК РФ) – запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир". Позже суд арестовал Энвера Сейтосманова.

Братья Сейтосмановы являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

Сегодня, 5 декабря, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сейтосманова к 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

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Все по теме:

Крым, Хизб-ут-Тахрир, Крымские татары, Оккупированный полуостров, Энвер Сейтосманов.
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