"Дело Хизб ут-Тахрир": прокуроры просят 17 лет для Энвера Сейтосманова

Новости Украины:Энвера Сейтосманова обвиняют в участии в террористической организации.

Российское гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для незаконно арестованного фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, сегодня такое "наказание" запросил прокурор Игорь Надолинский в ходе прения сторон в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

"Прошу Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным и назначить наказание по ч.1 ст.205.5 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - заявил он.

10 мая 2018 года в Крыму после проведенных обысков подконтрольными Кремлю силовыми структурами РФ были задержаны двое крымских татар, родные братья Эрнест и Энвер Сейтосмановы. Позже адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что подал заявление о похищении вблизи Севастополя трех крымских татар - двух родных братьев и их больной матери.

По данным "Крым SOS", задержанных в Крыму братьев Эрнеста и Энвера Сейтосмановых отвезли в ФСБ. После оглашения обвинительного акта Энверу, согласно которому ему инкриминируют ч.1 ст.205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации), Эрнеста отпустили.

11 мая суд в Крыму арестовал Энвера Сейтосманова по подозрению в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир".

Братья Сейтосмановы являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

По словам местных активистов, Эрнест Сейтосманов активно поддерживал семьи севастопольских политзаключенных.

После аннексии Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию аннексированного ею Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.