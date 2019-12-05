Сущенко призвал вынести на повестку дня "диалога с РФ" тему политзаключенных

Новости Украины:Сущенко считает, что нужно повязать запуск "Северного потока-2" с освобождением политзаключенных

Европейскому сообществу и его союзникам необходимо повязать реализацию всех коммерческих проектов с РФ, прежде всего газопровода "Северный поток-2", с требованием освобождения всех 115 украинских узников Кремля.

Такое мнение выразил бывший узник Кремля, украинский журналист Роман Сущенко во время "сайд-ивента" на тему "Украинцы - политические заключенные. Путь к свободе", организованного в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

"Я призываю ваши правительства, европейское сообщество и его союзников вынести на повестку дня так называемого "диалога с Москвой" тему политзаключенных. И связать реализацию всех коммерческих проектов с требованием к российскому правительству немедленного и безусловного освобождения всех 115 узников Кремля. Прежде всего имею в виду энергетический проект "Северный поток-2", а также проекты по разработке и транспортировке российских энергетических и природных ресурсов.

Бывший узник Кремля также призвал международное сообщество "создать предохранительный механизм, который бы смог предупредить и остановить захват новых заложников".

"Возможно стоит создать третейский орган, который мог бы разбираться в каждом отдельном случае подобных захватов заложников в Крыму, безосновательных арестов, фабрикации уголовных дел, обвинительных приговоров и несоизмеримых сроков заключения людям, которые ничего не совершили", - предложил он.

Сущенко подчеркнул, что единственной виной незаконно осужденных Россией украинцев, с точки зрения российской Фемиды, "является любовь к Родине, неприятие незаконной и позорной аннексии Крыма, смелость и мужество сопротивляться открытой российской агрессии на Востоке Украины".

"Эти люди, 115 политических заключенных, остаются в российских тюрьмах именно за попытку отстоять свое право на свободу, на саму жизнь, на свободу слова и вероисповедания, возможность дышать полной грудью без притеснений, унижений и преследований", - сказал он.

Бывший узник Кремля указал на то, что "все это, к сожалению, является реальностью на оккупированных Россией территориях Украины, как и в самой России, где все более ощутимым становится народное сопротивление против клептократической диктатуры со стороны Кремля".

"Перед вами стоит человек, который почти три года был лишен возможности свободно дышать, говорить, писать и делиться с другими людьми своими мыслями и убеждениями. Я стал одним из тех, чью судьбу попытались положить на алтарь непомерной, маниакальной жажды властвовать и порабощать свободные нации", - добавил он.