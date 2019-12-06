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Пятница, 06.12.2019
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6 декабря - приметы в Митрофанов день
6 декабря - приметы в Митрофанов день

6 декабря - приметы в Митрофанов день

6 декабря - приметы в Митрофанов день
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день запрещено злиться, необходимо сдерживать свои эмоции и быть доброжелательнее.

Традиции 6 декабря

Православные верующие 6 декабря вспоминают Митрофана Воронежского. Это епископ причислен к лику святых в 1832 году. Был близок к императору Петру Первому, хотя у них бы и разногласия. Прославился многими чудесами. После смерти святого царь сам нес гроб с телом преподобного. Кроме того, на Руси в этот день чтили и святого князя Александра Невского.

Считается, что люди, появившиеся на свет 6 декабря, очень удачливы. Им дается коммерция и предпринимательство. В качестве оберега им следует носить украшения с сапфиром, который оберегает от обмана.

По народным приметам на 6 декабря наши предки пытались понять, каким будет следующее лет. Согласно им, лето 2020 будет ветренным и дождливым если пойдет мокрый снег. Если в этот день тепло, то и лето тёплым будет. Если верхушки деревьев стали розовыми, зима будет мягкой. С неба доносится шум – лето будет дождливым.

Приметы на 6 декабря

Если на Митрофана моросит мелкий снег и ветер с севера дует, то 6 июня прольется на землю "слепой" дождик, принесенный ветром с полуночи.

На Митрофана лед становится, санный путь открывается.

Редкие декабрьские облака - к ясной, холодной погоде, расположенные полосами - к теплу.

Солнце заходит за тучу - к бурану, выходит столбом - к морозу.

Знаменательные события в истории: 6 декабря 2019 года

Ясная и круторогая луна в декабре - к стуже.

Если верхушки лиственных деревьев в декабре порозовели и поднялись вверх - морозы ослабнут.

Если вокруг луны в декабре появятся два тусклых розоватых кольца - будут сильные морозы.

Облака плывут низко - стужа близко.

Облака "горят" при закате - погода будет ясной.

Если с неба слышен шум - будет метель.

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