Новости Украины:Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил.

6 декабря отмечают день Вооруженных сил Украины. Этот день, посвященный всем украинским военнослужащим, которые служили и продолжают служить в армии.

Дата установлена в соответствии с Постановлением Верховной Рады от 19 октября 1993 года

Именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Как известно, Украина унаследовала от СССР одну из самых мощных группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. Но ни для кого не секрет, что за 20 лет независимости украинская армия была почти уничтожена. На протяжении десятилетий происходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, некоторые из военных сами в отчаянии бросали службу, не видя в армии никакой перспективы. Кроме внутренних факторов добавились и внешние: все это время Украина приходилось преодолевать огромное давление Москвы, которая всячески противились созданию в нашей стране дееспособных Вооруженных сил.

Переломным моментом в истории современной украинской армии стали события 2013-2014 годов: Революция Достоинства, окупация Крыма и части Донбасса. Несмотря на тотальную разруху в армии, измены, потери, огромное давление и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость родины и защитить собственный народ от агрессора.

Сейчас наша армия возобновила свою боеспособность, а Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО. На сегодня, согласно рейтингу Global Firepower Index-2019, Вооруженные Силы Украины по своей боеспособностью занимают 29-е место среди 136 стран мира.

День Вооруженных сил празднуют все рода войск: сухопутные, воздушные и военно-морские. Этот праздник не является официальным выходным днем.

По традиции, 6 декабря возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата, а также проходит божественная литургия. Украинских военных традиционно поздравляют президент, премьер-министр и министр обороны.

В задачи украинской армии входит защита суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечение безопасности ее граждан.

Украинские военные также являются постоянными участниками международных военных операций, в том числе под эгидой ООН. Численность армии на сегодня приблизилась к максимально возможной по закону отметке – 250 тысяч человек