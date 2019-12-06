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Чубаров: Москва требует исключить крымский вопрос из резолюции ОБСЕ

Чубаров: Москва требует исключить крымский вопрос из резолюции ОБСЕ
10:02 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Рефат Чубаров призвал европейских коллег не поддаваться на шантаж Российской Федерации.

Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме. По словам Чубарова, в документе хотели вспомнить, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя все имеющиеся инструменты.

Сенцов в ОБСЕ: РФ блокирует включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма

"В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - говорится в обращении Чубарова.

О блокировании документа сообщил также бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который вместе с Романом Сущенко накануне выступил перед делегатами ОБСЕ в Братиславе.

"С Ромой Сущенко после выступления в ОБСЕ. Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыму", - написал Сенцов в Facebook.

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Все по теме:

Россия, Крым, ОБСЕ, РФ, Рефат Чубаров, Декларация, Минская встреча.
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