Чубаров: Москва требует исключить крымский вопрос из резолюции ОБСЕ

Новости Украины:Рефат Чубаров призвал европейских коллег не поддаваться на шантаж Российской Федерации.

Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме. По словам Чубарова, в документе хотели вспомнить, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя все имеющиеся инструменты.

"В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - говорится в обращении Чубарова.

О блокировании документа сообщил также бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который вместе с Романом Сущенко накануне выступил перед делегатами ОБСЕ в Братиславе.

"С Ромой Сущенко после выступления в ОБСЕ. Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыму", - написал Сенцов в Facebook.